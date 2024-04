Aktion Solibrot ist wieder ein großer Erfolg

Mit dem Verkauf von Soli-Brot, das in der Pähler Bäckerei Kasprowicz gebacken wurde, hat der Dießener Frauenbund mehr als 2000 Euro Spendengelder zusammengetragen.

Mit dem Kauf eines Brotes weltweite Solidarität zeigen – das ist die Idee der Aktion Solibrot, die im Katholischen Frauenbund Diözesanverband Augsburg seit 2010 gemeinsam mit MISEREOR getragen wird. Auch der Frauenbund Dießen beteiligte sich zum in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Kasprowicz aus Pähl an der Aktion. In der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karsamstag konnte in allen Filialen der Bäckerei das eigens für die Aktion gebackene Brot erworben werden. Rund 2880 Brote gingen über den Tresen und erbrachten 1440 Euro. Julian Kasprowicz, der Inhaber der Bäckerei in Pähl, stockte den Betrag auf 2000 Euro auf. Vonseiten des Frauenbunds Dießen kamen durch den eigenen Verkauf noch 270 Euro hinzu. Dieses Jahr werden drei Projekte unterstützt, die sich die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in Kambodscha, Hilfe für Witwen und deren Familien in Indien sowie den Kampf gegen Genitalverstümmelung in Sub-Sahara Afrika auf die Fahne geschrieben haben. Unser Bild zeigt den Vorstand des Frauenbund Dießen (von links) Resi Gerum, Cornelia Kammerl, Christiane Hornsteiner und Petra Bischeltsrieder mit Julian Kasprowicz. (AZ)