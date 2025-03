Beim Frauenbundfasching in Dießen gibt es schon den ersten Bürgermeisterkandidaten

Unter dem Bayerischen Defiliermarsch machen sie es nicht: Weiß-blaue Fähnchen schwenkend zogen die Theaterdamen vom Frauenbund in den vollbesetzten Traidtcasten ein, mit dabei auch die Mama Bavaria und der Bayerische Löwe. Mir san mir, vielleicht gerade heute, wo sich Gewissenheiten im Tagesrhythmus verabschieden, eine bodenständige Botschaft zu Fasching. Bodenständig und gern auch mit einem Blick zurück in die gute alte Zeit präsentierte sich auch das Programm mit 14 Sketchen, Liedern und Tanzeinlagen, die für gute Stimmung beim Publikum sorgten. Gesättigt mit Leberkäs und Kartoffelsalat oder Gulaschsuppe von der Burschenschaft Wengen, war dieses von Anfang an in Feierlaune.

