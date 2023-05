Die Brote fürs Mechtildisfest in Dießen sind schon da

Die 1160 gestorbene heilige Mechtild wird in Dießen bis heute verehrt. Am 31. Mai wird ihr Fest gefeiert. Dabei spielt ein Feingebäck eine besondere Rolle.

Wenn woanders im Mai die Zeit der Bittgänge und Wallfahrten allmählich endet, steht in Dießen am letzten Tag des Monats Mai noch ein besonderer katholischer Festtag an: das Mechtildisfest. Es erinnert an die heilige Mechtild, die aus der Familie der Dießen-Andechser Grafen und Herzöge stammt. Ihr Gedenktag ist der 31. Mai, er bezieht auf ihren Todestag im Jahr 1160.

Das Mechtildisfest beginnt um 17 Uhr an der Leonhardikapelle in Wengen. Von hier aus bewegt sich ein Bittgang zunächst zur Mechtildiskapelle und von dort zum Marienmünster, wo um 19 Uhr ein Festgottesdienst gehalten wird. Die Besonderheit dabei ist die Segnung der Mechtildisbrote. Das ist kein Brot im eigentlichen Sinn, sondern es handelt sich um ein eher plätzchengroßes Feingebäck mit Anisgeschmack. Es trägt einen Stempel, der Kreuz, Kelch und einen Äbtissinnenstab zeigt, die Attribute der heiligen Mechtildis.

Warum die heilige Mechtild als Brotmutter vom Ammersee gilt

Früher wurden die Mechtildisbrote im Café Vogel gebacken. Nach dessen Schließung werden die Brote jetzt in der Bäckerei Kasprowicz hergestellt und gespendet. Diese befindet sich zwar in Pähl, aber gebacken wurden sie in diesem Jahr von dem Dießener Konditor Lukas von Thülen, der dabei auf das Rezept seines im vergangenen Jahr gestorbenen Großvaters Hermann Busch zurückgegriffen hat, wie Heinz Sattler erzählt, der mit seiner Frau Maria die Mechtildisbrote bereits in Empfang genommen hat.

Die Mechtildisbrote symbolisieren eine von mehreren Überlieferungen aus dem Leben der heiligen Mechtild. Sie erinnern zum einen an den Acker, den sie von ihrem Vater Berthold II. von Andechs geerbt hatte. Weil er stets vom Hagel verschont wurde, bewahrte er die Dießener vor Hunger. Daher rührt auch, dass Mechtild zum Schutz vor Gewittern angerufen wird. Die 1950 gegossene Mechtildisglocke - eine der acht Glocken des Marienmünsters - hat in Dießen die Funktion der Wetterglocke, deren Läuten Unheil bringende Gewitter abhalten soll. Überliefert ist auch, dass das Mehl, das aus dem auf Mechtilds Acker gewachsenen Getreide gemahlen wurde, zum Hostienbacken verwendet wurde. Mechtild gilt deshalb als "Brotmutter" vom Ammersee. Die bekannteste Darstellung Mechtilds zeigt sie auch mit einem Kelch mit Hostien.

Die heilige Mechtild wurde mit fünf Jahren ins Kloster gegeben

Aus dem Leben Mechtilds ist bekannt, dass sie um 1125 als Tochter von Graf Berthold II. und seiner ersten Frau Sophie geboren wurde. Unter ihren sechs Geschwistern waren der spätere Graf Berthold III. und Otto, der spätere Bischof von Bamberg und Brixen, sowie die spätere Äbtissin von Altomünster, Euphemia. Mechtild wurde im Alter von fünf Jahren in das damalige Kanonissenstift St. Stephan in Dießen gegeben, wo sie später Novizenmeisterin wurde. 1153 wurde Mechtild von Papst Anastasius IV. beauftragt, als Äbtissin das Kloster Edelstetten bei Krumbach zu reformieren. Allerdings kehrte sie schon sechs Jahre später glücklos und kränkelnd nach Dießen zurück, wo sie kurz darauf im Alter von etwa 35 Jahren verstarb.

Die Gebeine Mechtilds werden in einem Glasschrein auf einem Seitenaltar im Marienmünster aufbewahrt. Im Vorraum der ehemaligen Stiftskirche der Augustiner-Chorherren befindet sich der sogenannte Mechtildisstein, dessen Berührung gegen Kopfschmerzen helfen soll.