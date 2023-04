Dießen

Von den Freuden im Wonnemonat Mai

Plus Der Mai ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Dazu gehören auch viele religiöse Traditionen, in denen sich die österliche Freude fortsetzt. Von Maiandachten und Maialtären und der Freude über und die Sorge ums Wachstum und Gedeihen.

Von Gerald Modlinger

Der Mai ist gekommen: Was für eine Freude ist das nach dem Winter und manchmal – wie auch heuer mal wieder – wettermäßig eher launischen April. Der Mai ist ein Monat der Freude, Ostern klingt noch nach und einige Feste schließen sich diesem an: Der 1. Mai hat eine eher weltliche Bedeutung, wichtige kirchliche Hochfeste sind dann Christi Himmelfahrt und Pfingsten und manchmal fällt auch noch Fronleichnam in den Mai. Der Mai war insbesondere aber früher auch ein Monat der bangen Erwartung. Wird die Wachstumszeit auf den Feldern und in den Gärten auch gut verlaufen oder bedrohen Hagelschauer und Frost die Ernte? Nachdem im Frühjahr die Felder bestellt worden waren, war in früheren Jahrhunderten der Mai deshalb auch die Zeit der Bittgänge, Prozessionen und Wallfahrten.

Bis heute hat der Mai in der katholischen Kirche ein besonders festliches Gepräge. Dazu tragen unter anderem die Maiandachten bei, bei denen Gottesmutter Maria im Mittelpunkt der Betrachtungen und oft anrührender Gesänge steht. Allerdings versäumt der Dießener Pfarrer Josef Kirchensteiner dabei nicht, insbesondere Marias Rolle als Mutter Jesu Christi hervorzuheben. Sinn der Maiandacht sei daher nicht, Maria anzubeten, sondern, dass die Gottesmutter Fürbitte bei ihrem Sohn einlegt. "Maria schickt uns zu Jesus und Jesus Christus gibt uns seinen Segen", so formuliert Kirchensteiner die Intention der Marienverehrung im Mai. So solle zu einer Maiandacht auch eine eucharistische Anbetung und die Aussetzung des Allerheiligsten gehören, des Leibs Christi in Gestalt einer in einer Monstranz aufbewahrten geweihten Hostie.

