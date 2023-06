Dießen

18:00 Uhr

Dießen deckt sich mit Notverpflegung für den Blackout ein

Bei einem großflächigen Stromausfall fehlt schnell nicht nur Elektrizität fürs Handy und fürs Licht. Am Ende kann die gesamte Infrastruktur und Grundversorgung zusammenbrechen.

Plus Was muss alles bedacht werden, falls doch einmal der Strom länger und großflächig ausfällt? In Dießen hat man auch eine eiserne Lebensmittelreserve angelegt.

Von Gerald Modlinger

Ein möglicher winterlicher Blackout und was bei einem solchen längeren flächendeckenden Stromausfall zu tun ist, beschäftigt spätestens seit dem vergangenen Jahr intensiv auch die kommunalen Verwaltungen. Es wurden sogenannte Leuchttürme konzipiert, Notstromaggregate dafür gekauft und der Landkreis stellte jeder Gemeinde ein Satellitentelefon zur Verfügung. In Dießen hat man sich zudem mit haltbaren Lebensmitteln bevorratet, wie jetzt im Gemeinderat angesprochen wurde.

Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer ( CSU) brachte am Ende der Sitzung die Notfallverpflegung aufs Tablett. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) inzwischen auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, kaufte der Markt Dießen im Februar 800 Einheiten des unter der Abkürzung EPa bekannten Verpflegungspakets der Bundeswehr. EPa steht für "Einpersonenpackung" und soll einen Soldaten mindestens einen Tag lang ernähren können. Eine EPa enthält 27 Lebensmittel wie Brotbeläge, Getränkepulver und zwei Fertiggerichte für drei Mahlzeiten eines Soldaten, zusätzlich Hygienepapier, Streichhölzer, Erfrischungstuch und Wasseraufbereitungstabletten. Der physiologische Brennwert beträgt rund 3800 Kilokalorien, ist auf der Online-Enzyklopädie Wikipedia nachzulesen.

