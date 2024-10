Fußballerinnen und Amnesty-Aktivisten kommen im Dießener Kino zusammen

In der Reihe von Amnesty International mit dem Titel „Die Würde des Menschen...“ ist in der Dießener Kinowelt der Film „Sieger sein“ gezeigt worden. Roland Nagl von der Amnesty-Gruppe Ammersee stellte als Gast Nico Weis vor. Weis wurde von den Fußballerinnen Elke Läpple und Maria Steinle von der ersten Damenmannschaft, mit der vor 50 Jahren der Damenfußball in Dießen begann, begleitet. Nico Weis ist der sportliche Leiter Damenfußball beim MTV Dießen. Er sprach kurzweilig vor dem Kinopublikum über ihm wichtige Themen beim Mädchen- und Damenfußball, berichtet die Amnesty-Gruppe.

Einige Kinogäste hatten die aktuelle Mannschaft erwartet. Hier musste Nico Weis seine aktiven Fußballdamen entschuldigen, denn diese kommen aus einem Umkreis von 50 Kilometern nach Dießen zum Training. Das Training findet jeden Montag und Mittwoch statt. Das Besondere beim Damenfußball auf dem Niveau Bezirksliga seien die Freude am Spiel, der Einsatzwille und der Teamgeist. Die Fußballerinnen nehmen weite Anfahrten wie nach Altötting oder Bad Aibling zu Auswärtsspielen mit Anpfiff um 10.30 Uhr in Kauf und das Ganze ohne finanzielle Unterstützung durch den Bayerischen Fußballverband.

2017 spielte die Dießener Frauenfußballmannschaft in der Regionalliga

Die Dießener Damen im Alter von 16 bis 38 Jahren stehen laut Nico Weis spielerisch der Männermannschaft in nichts nach. 2017 gelang den Dießener Spielerinnen sogar ein kurzer Ausflug in die Regionalliga. Hier spielten sie gegen Mannschaften aus Hof, Würzburg oder Regensburg. Ganz knapp unterlagen damals die Fußballerinnen beim wichtigen letzten Spiel der Saison und stiegen wieder in die Bezirksliga ab.

Niederlagen und Fairplay gehören allerdings auch zum Fußball. Das ist ein wichtiger Punkt, den Nico Weis seinen Spielerinnen vermitteln und vorleben will. Hier bestünde auch ein großer Unterschied zum Männerfußball. Im Frauenfußball würden Gegnerinnen nicht ausgepfiffen oder täuschten Fouls vor. Eine weitere Besonderheit beim Damenfußball sei es, dass sich die Spielerinnen nach dem Spiel bei ihren und den gegnerischen Fanlagern verabschieden.

Das Wichtigste sind Freude am Spiel und Teamgeist

Aktuell spielen die Dießener Fußballdamen in der oberen Tabellenhälfte der Bezirksliga. Nico Weis freut sich über viele Zuschauer. Die nächste Gelegenheit die Frauenmannschaft zu sehen, ist das Heimspiel in Dießen gegen den FC 1927 Oberau am Samstag, 26. Oktober, um 15 Uhr.

Der Film „Sieger sein“ der Regisseurin Soleen Yusef bestätigte die Aussagen von Nico Weis. Man gewinnt gemeinsam und verliert gemeinsam. Das Wichtigste ist die Freude am Spiel und der Teamgeist. Das hat auch die Mädchen aus dem Berliner Wedding trotz widriger Umstände zusammengeschweißt. Der nächste Film mit dem Titel „The true cost“ aus der Reihe „Die Würde des Menschen...“ wird am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr in der Kinowelt gezeigt. (AZ)