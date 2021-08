In Dießen sind seit 50 Jahren Frauen am Ball

Plus Der MTV Dießen feiert ein großes Jubiläum. Einen Tag lang gibt es Frauenfußball vom Feinsten. Viele Gäste feiern mit dem Ammersee-Verein und über ein Glückwunschschreiben freut man sich besonders.

Die Fußballdamen des MTV Dießen haben eingeladen – und praktisch alle sind gekommen. Seit 50 Jahren gibt es Frauenfußball in Dießen und beim großen Fest waren nicht nur Spielerinnen „der ersten Stunde“ dabei, auch der Nachwuchs, also die Zukunft, präsentierte sich. Und zu diesem besonderen Jubiläum gab es auch einen ganz besonderen Glückwunsch.