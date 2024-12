Sauberer Jahreswechsel in Dießen: Lasershow statt Feuerwerk

Die Marktgemeinde Dießen wird zum Jahreswechsel eine Lasershow mit Musikuntermalung in den Seeanlagen veranstalten. Dieses visuelle Angebot soll ein wichtiger Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Gestaltung des Silvesterabends werden, so die Absicht der Kommune. Gleichzeitig wird nämlich an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, auf das Zünden von Böllern und Raketen in den Seeanlagen zu verzichten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Ins Rollen gebracht wurde das Thema durch einen Antrag auf der Bürgerversammlung im Juni in St. Georgen. Dieser zielte darauf ab, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in den Seeanlagen mit dem angrenzenden Naturschutzgebiet zu untersagen. Allerdings lehnte der Gemeinderat ein solches Verbot im Oktober aus rechtlichen und praktischen Gründen ab, etwa, weil ein solches Verbot nur schwer zu kontrollieren wäre.

Zum Jahreswechsel soll in Dießen „nachhaltig“ gefeiert werden

Dennoch entschloss sich die Marktgemeinde, eine umweltfreundlichere Alternative anzubieten. Die Lasershow, die frei zugänglich, kostenlos und für alle Altersgruppen geeignet sei, werde ein eindrucksvolles visuelles Erlebnis bieten, „das den Jahreswechsel auf eine zeitgemäße und nachhaltige Weise feiert“, verspricht die Mitteilung aus dem Rathaus, „gleichzeitig ist ein solches Erlebnis emissionsfrei.“ Und weiter wird ausgeführt: Die negativen Auswirkungen des traditionellen Silvesterfeuerwerks seien vielfältig. Feuerwerkskörper setzten große Mengen an Feinstaub frei. Ferner trügen Rückstände wie Plastik und Chemikalien zur Verschmutzung von Gewässern und Böden bei. Der Lärm durch Feuerwerk löse bei vielen Tieren – ob Wild- oder Haustieren – Angst und Stress aus. Die Reinigung der öffentlichen Flächen nach Silvester erfordere einen erheblichen Einsatz an Personal und Ressourcen und verursache hohe Kosten, wenn zurückgelassene Böllerreste, Glasscherben und andere Abfälle aufwendig entfernt werden müssten.

Laut Mitteilung von Bürgermeisterin Sandra Perzul in einer der vergangenen Gemeinderatssitzungen bezahlt der Markt Dießen für das Silvester-Laser-Event 7000 Euro.

Das gilt an Silvester in Schondorf und Utting

In Schondorf gilt seit 2023 ein teilweises Verbot von Feuerwerken. Es betrifft die Seeanlage und einen Radius von 100 Metern rund um die denkmalgeschützten Kirchen St. Anna in Oberschondorf und St. Jakob in Unterschondorf.

In Utting regelt die Summerpark-Satzung, dass ganzjährig keine Feuerwerke in der Parkanlage abgebrannt werden dürfen. Auch in der Neujahrsnacht wird davon keine Ausnahme gemacht. Der Gemeinderat machte in diesem Jahr nur zu einem Zugeständnis mit Blick auf den Jahreswechsel: Anders als an den anderen Tagen ist es erlaubt, in der Neujahrsnacht Alkohol im Summerpark zu konsumieren. (AZ)