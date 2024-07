Seit 65 Jahren im Eheglück: Uta und Reinhard Ziegler aus Dießen

Ihre Eintrittskarte zum Glück, genauer zum „Footwarmer´s Ball“, dem Studentenfaschingsball im Haus der Kunst im Jahr 1956, verwahrt das Ehepaar Ziegler wie einen kleinen Schatz. Denn dort lernten sich die Studierenden Uta und Reinhard vor 68 Jahren kennen. Drei Jahre später standen sie vor dem Traualtar. In der vergangenen Woche feierten die Beiden ihren 65. Hochzeitstag.



„Im Haus der Kunst haben wir getanzt bis spät in die Nacht. Mein Mann hat mich meinem damaligen Begleiter abspenstig gemacht“, erinnert sich Uta Ziegler. Auf einen Gratulationsbesuch war auch Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul gekommen. Sie hatte zur Eisernen Hochzeit einen Blumenstrauß und die Glückwünsche seitens der Gemeinde, sowie von Landrat Thomas Eichinger im Gepäck.

Seit dreieinhalb Jahren leben die weit gereisten Zieglers imAugustinum Ammersee umgeben von zahlreichen Büchern, Kunstwerken und Erinnerungen. Hier genießen sie, wie sie sagen, das „beschauliche Landleben“, aber auch das kulturelle Angebot der Seniorenresidenz und der Marktgemeinde.

Die berufliche Karriere von Reinhard Ziegler führt die Familie nach Ulm

„Das Wort Glück taucht in unserer Biografie öfter auf, und das aus guten Gründen“, sagt Reinhard Ziegler. Nach der Hochzeit lebte das junge Ehepaar in Frankfurt, wo ihre drei Kinder geboren wurden. Die berufliche Karriere von Reinhard Ziegler führte die Familie nach Ulm, wo er 1972 die Facharztanerkennung für Innere Medizin und 1977 für Endokrinologie erhielt. 1979 nahm er einen Ruf an die Universität Heidelberg an. Die Familie verbrachte viele glückliche Jahre in der Universitätsstadt, wo Prof. Dr. Reinhard Ziegler zum Abschluss seines Berufslebens, im Jahr 2000, mit der Großen Universitätsmedaille geehrt wurde.

Eine berufliche Karriere wäre auch Uta Ziegler offen gestanden, die im malerischen Hohenlohekreis zwischen Tauber, Kocher und Jagst, sowie in München aufwuchs. Kurz vor der Hochzeit erhielt sie entsprechend ihres Studiums ein verlockendes Angebot als Textildesignerin, damals noch „Textilentwerferin“, aus der Textilstadt Augsburg. „Doch ich habe mich für ein ausgefülltes Leben mit Familie entschieden“, sagt Uta Ziegler heute zufrieden. Ihren Sinn für schöne Dinge, für die Kunst und die Natur, hat sie sich bewahrt.

Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul gratuliert dem Jubelpaar zur Eisernen Hochzeit. Foto: Uschi Nagl

Und so spaziert sie mit ihrem Mann gerne durch den Schacky Park – Mitglied im Förderverein Schacky Park sind die Beiden bereits - und durch die Marktgemeinde, wo das Ehepaar gerne schöne alte Häuser und hübsch gestaltete Vorgärten bewundert oder durch die kleinen Läden bummelt. „Die Menschen hier sind sehr freundlich, man kommt schnell ins Gespräch“, sagen die Zieglers, die sich auch für kommunale Themen interessieren: „Warum wird man Bürgermeisterin?“, fragen sie, oder „Was wird aus der Huber-Häusern an der Johannisstraße?“

Auch ein gemeinsames Hobby hat die Zieglers durchs Leben begleitet, ihre Liebe zu Spieluhren. Die erste bekam Reinhard Ziegler vor vielen Jahren von seiner Frau geschenkt, dann begannen die Beiden mit dem Sammeln. „Die großen Stücke, darunter eine riesige Karussell-Orgel, konnten wir leider nicht mit hierher nehmen“, berichtet Reinhard Ziegler. „Doch wenn wir unsere Kinder und Enkel in München oder Berlin besuchen, begegnen wir dem ein oder anderen Lieblingsstück wieder“.

Das Jubel-Ehepaar Reinhard und Uta Ziegler genießt den Lebensabend im Augustinum Ammersee

Heute, so Reinhard Ziegler weiter „genießen wir den Lebensabend im Augustinum Ammersee, glücklich über die vergönnte Zweisamkeit, und gelegentlich sagen wir: Weißt du noch, damals im Haus der Kunst?“ Der Gesprächsstoff ging während der vergnüglichen nachmittäglichen Stunde bei den Zieglers nicht aus, und Bürgermeisterin Sandra Perzul kündigte an, zu den 90. Geburtstagen der Eheleute, die 2025 und 2026 bevorstehen, wiederzukommen.