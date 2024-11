Dießen spendiert zum Jahreswechsel eine Lasershow

Um möglichst viele Dießener davon abzuhalten, speziell in den Seeanlagen das neue Jahr mit dem eigenen Feuerwerk zu begrüßen, greift der Markt Dießen nun in die eigene Tasche und präsentiert in der Neujahrsnacht eine Lasershow. Das ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitgeteilt worden.

Einen solchen Vorschlag hatte Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) in der vorangegangenen Sitzung gemacht, als ein Antrag aus der Bürgerversammlung behandelt wurde, der ein Verbot von Raketen und Böllern in den Seeanlagen forderte - vor allem mit Hinweis auf die Beeinträchtigungen auf die Vogelwelt und auf Haustiere, die von dem nächtlichen Spektakel ausgehen. Dem Verbotsverlangen schloss sich der Gemeinderat zwar nicht. Die Gemeinde will stattdessen den Bürgern empfehlen, auf Lichterzauber, Knallerei, Rauch und Müll zu verzichten.

Zugleich wird die Gemeinde für einen eigenen Lichterzauber sorgen. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) bestätigte, dass die Kommune jetzt eine Firma gefunden habe, die das neue Jahr in den nördlichen Seeanlagen mit einer Lasershow begrüßen wird. Auf Nachfrage von Michael Lutzeier (Die Partei) nannte Perzul auch die Kosten hierfür: ungefähr 7000 Euro. (ger)