Sportler bringen viele Pokale und Medaillen nach Dießen

Wie viel Zeit für die erfolgreiche sportliche Betätigung Menschen bisweilen aufwenden, zeigte sich beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Dießen: Nicht alle Gutscheine konnten Bürgermeisterin Sandra Perzul und ihr Stellvertreter Roland Kratzer bei dieser Gelegenheit bei der Sportlerehrung überreichen. Drei Schützen der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft absolvierten ein paar hundert Meter weiter in der Mehrzweckhalle zeitgleich den Abschluss der Luftgewehr-Bundesligasaison.

Die im vergangenen Jahr besonders erfolgreichen Sportler der Feuerschützengesellschaft waren Stephan Sanktjohanser mit einem ersten Platz bei der oberbayerischen Meisterschaft KK 100 m Herren, Maximilian Ulbrich (14. im Luftgewehr-Wettbewerb, 4. im Luftgewehr Mixed Team und 17. in der KK-Dreistellung bei den Olympischen Spielen in Paris sowie 1. im Luftgewehr Mixed Team bei der Europameisterschaft in Ungarn) sowie Danilo Sollazzo (5. Platz Luftgewehr, 17. Luftgewehr Mixed Team und 19. KK-Dreistellung bei den Olympischen Spielen in Paris).

Einige geehrte Sportler kennt man schon aus den vergangenen Jahren

Persönlich anwesend sein konnten die übrigen erfolgreichen Sportler, die man teilweise auch schon aus früheren Neujahrsempfängen kannte.

Dem Triathleten Dominic Wimmer gelangen in seiner Altersklasse etliche vordere Platzierungen, so beim Ammersee-Triathlon (1., Gesamt-5.), Wörthsee-Triathlon (2.) und der Bayerischen Meisterschaft im Halb-Ironman in Ingolstadt (6.). Wimmer zählt in seiner Altersgruppe derzeit zu den Top-5-Prozent Ironman-Athleten weltweit. Nicht zum ersten Mal wurde auch Dr. Claudia Bregulla-Linke beim Neujahrsempfang geehrt, dieses Mal unter anderem für Silbermedaillen bei der Bayerischen Speedskating-Meisterschaft im Halbmarathon und bei der Speedskating-Meisterschaft auf der Marathondistanz, einem Titel in ihrer Altersklasse und einem 7. Platz in der Gesamtreihung bei den Damen auf der Langdistanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen) sowie für eine Gold- und Silbermedaille bei der Wintertriathlon- und Winterduathlon-Weltmeisterschaft.

Solveig Kretschmann wurde für den Gewinn der oberbayerischen Triathlon-Meisterschaft in der Altersklasse Schüler D geehrt, der Triathlet Dr. Jürgen Schüppel (Altersklasse 60) unter anderem für einen 56. Platz bei der Weltmeisterschaft und vier ersten Plätzen bei den Sprint Triathlons in Stuttgart, Oberschleißheim, Erding und Roth.

Mutter und Tochter sind im Leichtathletik-Fünfkampf erfolgreich

Schüppel konnte darüber hinaus bei den Ammersee-Ruderern (mit Nicolas Kretschmann, Günter Zeug und Michael Feigl) in den Ü50-Altersklassen Erfolge feiern, so bei der Euro-Masters Doppelvierer und Doppelzweier (jeweils 12.), einen 3. und einen 4. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft im Doppelvierer und Doppelzweier. Im Einer gelang Nicolas Kretschmann ein 11. Platz bei den Euro Masters und er wurde bayerischer Vizemeister.

Sonja Berkensträter wurde in ihrer Altersklasse Bayerische Meisterin im Leichtathletik-Fünfkampf (100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderball und 1000-Meter-Lauf), ihre Tochter Elly gewann in derselben Disziplin in der Altersklasse 12-13 Jahre ebenfalls den bayerischen Meistertitel.

Hans-Jörg Kamm ist in der Altersklasse 55 ein erfolgreicher Tennisspieler und steht aktuell auf Platz 13 der DTB-Rangliste, unter anderem kam er bei südbayerischen und bayerischen Meisterschaften auf einen 1. und 2. Platz.

Triathleten laden die Bürgermeisterin zum Schnuppertraining ein

Seit Jahren sammelt Claudia Huber beim Dirndl-Drehen Titel. Im vergangenen Jahr erreichte sie in der Altersklasse 50-59 beim bayernweiten Wettbewerb um den „Bayerischen Löwen“ in Steinebach wieder den ersten Preis.

In die Dießener Triathleten kann sich in diesem Jahr übrigens auch die Bürgermeisterin einreihen. Nachdem sie während der Sportlerehrung mehrfach bekannt hatte, selbst keine besonderen sportlichen Ambitionen zu haben, lud sie Jürgen Schüppel zu einem Schnuppertraining mit 200 Meter Schwimmen, zwei Kilometer Laufen und acht Kilometer Radfahren ein. Mal sehen, was sie davon beim Neujahrsempfang 2026 berichten kann.