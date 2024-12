Weihnachtskonzert der Musikschule Dießen verzaubert das Publikum

Über besonders viele Besucher durften sich die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Dießen beim diesjährigen Weihnachtskonzert freuen. Der musikalische Reigen begann mit festlichem Sound: Das Musikschulorchester, ein Mehr-Generationen-Projekt unter der Leitung von Thomas Schmidt, intonierte beschwingt das „Canticum“ von James Curnow. Sein Debüt als derzeit jüngster Orchester-Musiker gab der zehnjährige Friedrich Balon, Schüler von Rüdiger Zippelius, am Cello.

Die jüngsten Geigerinnen stammen aus der Klasse von Mari Suemasa

Sehr ambitioniert zeigte sich die Querflötenklasse von Monika Steinwidder. Die kleinen Musikerinnen waren erstmals beim Weihnachtskonzert der Musikschule dabei und hatten das Publikum schon nach der ersten Melodie verzaubert. Klein, aber oho, präsentierten sich auch die jüngsten Geigerinnen aus der Klasse von Mari Suemasa, auch dann, wenn die Musikpädagogin – mit ihrem Baby in der Trage – gelegentlich ein wenig Hilfestellung leisten musste. Spaß an seinem ersten Auftritt hatte auch Ferdinand Abenthum (8). Er ließ die „Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuchowski lebendig werden und begleitete sein Klavierspiel rhythmisch munter mit einer Fußschelle, bevor er beim finalen Glissando seine Hand rasant über die Tasten sausen ließ. Und geradezu virtuos präsentierte Andrii Shylovtsev (12), ebenso wie Ferdinand ein Schüler von Francesca Andreula, eine „Courante“ von Gottfried Kirchhoff.

Anspruchsvoll: Maria Steininger (Klarinette) spielte eine „Romanze" von Ludwig Wiedemann. Foto: Musikschule Dießen

Auch in diesem Jahr erfreute das Holzbläserensemble „Zauberhölzer“ unter der Leitung von Schamsi Bauknecht die großen und kleinen Zuhörer. Mit zwei schön arrangierten Stücken, dem traditionellen Weihnachtslied „Still, still, still“ und dem Musical Hit „I will follow him“ brachte das charmante Ensemble die Freude am gemeinsamen Musizieren einmal mehr fantasievoll zum Ausdruck. Zu den herausragenden jugendlichen Solisten gehörten bei diesem Weihnachtskonzert Maria Steininger (Klarinette), Martin Steininger (Querflöte) und Anatol Kretschmann (Klarinette). Maria Steininger verzauberte die Zuhörer mit einer anspruchsvolle „Romanze“ von Ludwig Wiedemann, Martin Steininger begeisterte mit der „Barcarolle“ von Peter Tschaikowski und Anatol Kretschmann, 1. Preisträger beim Landeswettbewerb Jugend musiziert 2023, ließ seine Zuhörer mit Carl Loewes „Jungfrau vom See“ träumen.

Gemeinsames Singen beim Weihnachtskonzert der Musikschule Dießen macht glücklich

Schließlich gab es noch einen Appetizer für das weihnachtliche Chorkonzert von „Cäcilia Nova“, zu dem der Chor der Musikschule am kommenden Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, in der Winterkirche St. Stephan einlädt. Und weil gemeinsames Singen glücklich macht, stimmten nach einer wunderschönen Stunde mit weihnachtlicher Musik – dargeboten von den Schülerinnen und Schülern der Musikschule Dießen – zum Abschluss auch die Zuhörerinnen und Zuhörer beseelt in das „Gloria in excelsis Deo“ des Chores ein. (AZ)