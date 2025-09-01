Fußballer des SV Raisting beginnen schwach und starten dann eine Aufholjagd

Nach gut dreißig Minuten deutete sich das nächste Debakel für den SV Raisting in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern Süd an. Im Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing lag die Truppe von Spielertrainer Hannes Franz bereits mit 0:3 hinten. Nur noch hoffnungslose Optimisten hätten danach noch auf Zählbares für den bisher sieglosen SVR gehofft.

Die Raistinger kamen aber wie Phönix aus der Asche zurück ins Spiel. Ein Doppelpack noch vor der Pause und ein später Treffer bescherte dem SVR ein 3:3-Unentschieden, das beim Trainer aber nur bedingt Feierlaune auslöste. „Das Spiel kannst und musst du gewinnen, wenn du seriös verteidigst“, ärgerte sich Franz über die defensive Sorglosigkeit seiner Elf. „Damit kann ich mich nicht identifizieren. Das ist nicht meine Spielweise und Handschrift“, ärgerte sich der SVR-Trainer über die nach wie vor hohe Gegentorquote, die nach sieben Spielen bei 19 steht. Zur Erinnerung: In der letzten Saison kassierten die Raistinger in den 30 Punktspielen lediglich 29 Tore.

Spielern des SV Raisting fehlt das Selbstvertrauen

Die Partie gegen die SVW begann für die Hausherren unerfreulich. Ein langer Ball flog über die gesamte Raistinger Deckung, sodass Syed Hassan (9.) freie Bahn für das 0:1 hatte. Das fehlende Selbstvertrauen der SVR-Spieler nutzten die Gäste in der Folge zu zwei weiteren Treffern durch Philip Schemat (31.) und erneut Hassan (37.). Die junge Obermenzinger Mannschaft zeigte sich danach jedoch überheblich und fehleranfällig.

Das brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Frederik Specht, der in den ersten Spielen noch einige hundertprozentige Chancen ausließ, stand noch vor der Pause zweimal frei vor dem Gehäuse und netzte zweimal abgeklärt ein. Mit dem Doppelpack (40.,43.) zum 2:3 war der SVR zurück im Spiel.

In der zweiten Hälfte verteidigten die Raistinger offensiver, was den Gästen weitere Chancen bescherte, aus denen sie aber kein Kapital schlugen. Die Hausherren hatten dabei auch das Glück auf ihrer Seite. „Wenn wir das vierte Gegentor kassieren, wäre das Spiel gelaufen gewesen“ bekannte Franz, dessen Team alles versuchte, um noch auszugleichen. Kurz vor Schluss wurde die gute Moral des SVR belohnt. Nach einer Ecke nahm Florian Flath (85.) Maß und sein Distanzschuss landete zum 3:3-Endstand im Kasten.