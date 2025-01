Großes Interesse am neuen Gymnasium in Herrsching

Endlich Gewissheit bekamen Eltern und Schüler, die kürzlich in die Realschulturnhalle in Herrsching geströmt waren, über viele noch offene Punkte bezüglich des neuen Gymnasiums. Landrat Stefan Frey, Bürgermeister Christian Schiller und die im Sommer bestellte Schulleiterin Eva Weingandt präsentierten den Status Quo auf der Großbaustelle im Mühlfeld. Auch das Münchner Lernhauskonzept, nach dem bis zu 1000 Schüler aus dem westlichen Starnberger Landkreis in der Schule mit Seeblick unterrichtet werden sollen, war Thema das Infoabends.



Die erste frohe Kunde überbrachte Landrat und Bauherr Stefan Frey: Nach derzeitigem Stand werden zwei der vier Lernhäuser am 18. August fertiggestellt sein, sodass die ersten Gymnasiasten am 16. September in Herrsching begrüßt werden können. Haus 3 und 4 werden zum zweiten Schulhalbjahr in Betrieb gehen. Hörbares Aufatmen nicht nur im Publikum, sondern vor allem auch bei den Vertretern des Fördervereins, der seit 16 Jahren für den Bau der weiterführenden Schule kämpft und auch das pädagogische sowie das Raumkonzept erarbeitet hat.

Besonders eingesetzt hatte sich der Förderverein in letzter Zeit dafür, dass die jetzigen Achtklässler aus den Vorläuferklassen ebenfalls zum Schulstart 2025/26 aufs Wunschgymnasium wechseln dürfen – auch dies war lange fraglich. Damit einhergehend konnte ein weiterer Wunsch vieler Schüler erfüllt werden: die Möglichkeit, in der 9. Klasse Spanisch als dritte Fremdsprache nach Englisch und wahlweise Französisch oder Latein in der sechsten wählen zu können. Wer sich für den naturwissenschaftlich-technologischen Zweig entscheidet, wählt Informatik, Physik und Chemie. Weingandt überzeugte mit dem auf Teamarbeit fußenden Lernhauskonzept, in dem die Lehrenden sich als Regisseure, Motivatoren und Organisatoren kompetenzorientierter Lernarrangements verstehen und ein Methodenmix von Instruktion und selbsttätigem Lernen und Präsentieren zu größeren Lernerfolgen als im klassischen Schulunterricht führen soll. Der wird in teilgebundenem Ganztagsunterricht stattfinden und – hier war die Begeisterung der Zuhörer am lautesten – erst um 8.30 Uhr starten.