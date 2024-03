Eine ziemlich vertrackte Situation für den Bürgermeister von Pähl

Plus Nach einem Bürgerentscheid vor zwei Jahren dreht sich in Pähl wieder vieles um das Thema Rathaus-Neubau. Der neue Bürgermeister Simon Sörgel braucht jetzt viel Fingerspitzengefühl.

Was ist ein Bürgerentscheid eigentlich wert? Ist das Votum nicht mehr als ein zahnloser Tiger oder tun Kommunalpolitiker gut daran, den Willen der Bürgerinnen und Bürger auch nach Ablauf der gesetzlichen Frist zu respektieren? Ein Bürgerentscheid, wie der um den möglichen Rathausneubau in Pähl vor zwei Jahren ist ein demokratisches Instrument und hat die gleiche Bindungskraft wie ein Gemeinderatsbeschluss.

Vor zwei Jahren sprach sich in Pähl eine deutliche Mehrheit gegen einen Rathausneubau aus, denn genau danach war im Bürgerentscheid gefragt worden. Mittlerweile ist mit Simon Sörgel ein neuer Bürgermeister in der Kirchstraße eingezogen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, möglichst bis zum Sommer eine Lösung für die Rathaus- und damit auch Schulhaus-Frage zu präsentieren.