Ammersee

vor 17 Min.

Riederau und die Folgen des Wachstums

Der Bauboom war eines der Hauptthemen bei der Bürgerversammlung in Riederau. Unser Bild zeigt eine Baustelle am Unteren Forst.

Plus Der Bauboom in Riederau sorgt für viel Gesprächsstoff bei der Bürgerversammlung. Aber auch der Bahnhof und ein Saunahaus am See sind Thema. Bei Letzterem ist das Stimmungsbild eindeutig.

Von Uschi Nagl

Großen Gesprächsbedarf hat es bei der Ortsversammlung in Riederau gegeben. Rund 45 Bürgerinnen und Bürger, darunter mehrere Mitglieder des Gemeinderats, waren dazu in den „Kramerhof“ gekommen. Von der Beleuchtung im Englischen Garten über ein Nutzungskonzept für den Bahnhof bis hin zum Saunahaus am See kam Vieles zur Sprache. Im Mittelpunkt standen aber vor allem Fragen rund um die Kinderbetreuung und der Bauboom in Riederau und seine Folgen.

