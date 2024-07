Rathaus in Pähl: Mehrheit ist für den Standort Eichbergstraße

Das neue Rathaus in Pähl soll an der Eichbergstraße errichtet werden. Das hat der Gemeinderat mit 9:6 Stimmen beschlossen. Damit wird die Gemeindeverwaltung an den Ortsrand umziehen. Die Entscheidung steht im Widerspruch zu einem Bürgerentscheid vom März 2022, als sich 77 Prozent der Abstimmenden gegen einen Neubau an der Eichbergstraße ausgesprochen haben. Allerdings, so merkt Bürgermeister Simon Sörgel an, hätten sich die Entscheidungsgrundlagen gegenüber dem Zeitpunkt des Bürgerentscheids geändert.

So könne man, sagt der Bürgermeister mit Verweis auf die Expertise zweier Architekturbüros, nicht mehr davon ausgehen, dass das derzeitige Rathaus sanierungsfähig sei. Damit läuft es auf einen Neubau hinaus und dieser soll nun zwischen der sogenannten Kleinen Schule und dem Feuerwehrhaus etwa 200 Meter nördlich des bisherigen Komplexes aus Rathaus und Schule errichtet werden.

Ein neues Rathaus, damit die Schule mehr Platz hat

Damit ist auch ein Neubau am bisherigen Standort oder auf dem gegenüberliegenden Parkplatz kein Thema mehr. Die Umsiedlung der Verwaltung ermöglicht dann eine Erweiterung der Schule dort, wo bisher das Rathaus steht, das hebt auch der Bürgermeister hervor: „Was manche vergessen, ist, wir bauen ein Rathaus, damit Platz für die Schule da ist.“ Notwendig sei eine Erweiterung um Horträume und zwei Klassenzimmer. Die Planungen hierfür sollen parallel zum Rathaus-Neubau erfolgen. Sörgel hofft, dass sich nach der Bürgerversammlung, die vor der Beschlussfassung im Gemeinderat stattgefunden hatte, bei diesem Thema alle „gut informiert und mitgenommen fühlen“. (ger)