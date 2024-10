Die bei Peißenberg verlorene Flugzeugtür ist gefunden

Die am Montagvormittag bei Peißenberg von einem Flugzeug heruntergefallene Einstiegstür ist gefunden worden. Das berichtet jetzt die Weilheimer Polizei. Am Mittwochnachmittag erschien ein 79-jähriger Mann aus Peißenberg bei der Weilheimer Inspektion, um das verlorene Flugzeugteil abzugeben. Der Mann gab an, dass er die Einstiegstür auf einer Wiese bei Fendt aufgefunden habe. Als mögliche Ursache für den Verlust der Tür bei einem Flug in 2700 Meter Höhe konnten entsprechende Beschädigungen an den Scharnieren der Eingangstür festgestellt werden. Nach Rücksprache mit dem Piloten besteht die Möglichkeit, dass die Eingangstür im Wert von rund 12.000 Schweizer Franken (knapp 13.000 Euro) wieder eingebaut werden kann. (AZ)

