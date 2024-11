Der heilige Leonhard hat am Ammersee viele Verehrer

Auf einen Mittwoch fällt heuer der Leonharditag und entsprechend variieren die Termine für die zu diesem Anlass stattfindenden Leonhardifahrten und -ritte. Die einen, wie etwa in St. Leonhard in Forst, halten ihren Festtag am 6. November unabhängig davon, auf welchen Wochentag er fällt, andere wie in Pähl am Sonntag davor, 3. November, oder am darauffolgenden Wochenende am 9. oder 10. November in Wengen und Utting.

