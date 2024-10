So bereitet sich Kaufering auf den Leonhardiritt am Wochenende vor

Wer in den letzten Wochen das Lechtalbad in Kaufering besucht hat, der wird es vermutlich schon gesehen haben: Im Vereinestadel an der Landrat-Müller-Hahl-Straße wird fleißig getüftelt. Denn heuer steht am Sonntag, 3. November, wieder die jährliche Tradition der Leonhardifahrt in Kaufering an. Mit dem Leonhardiritt wird der heilige Leonhard als Schutzpatron des Viehs geehrt. Dafür haben auch dieses Jahr wieder tüchtige Helferinnen und Helfer gehämmert, gebunden und geschmückt, was das Zeug hält. Das Endergebnis kann sich sehen lassen.

Paul Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leonhardiritt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis