Früherer Zweiter Bürgermeister kritisiert Kindergartenbau in Schondorf

Nicht nur der frühere Bürgermeister Peter Wittmaack (SPD) hat sich aus dem Ruhestand schon mal zur aktuellen Kommunalpolitik in Schondorf geäußert, auch sein zeitweiliger Stellvertreter Kurt Bergmaier (FWS) hat sich jetzt zu einem großen Vorhaben der Gemeinde zu Wort gemeldet. In einem Brief an Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) und vier Gemeinderatsmitglieder hinterfragt er den Neubau einer Kindertagesstätte an der Bergstraße.

