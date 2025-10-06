Dießens Fußballerinnen bejubeln den Derbysieg und erobern die Tabellenspitze

Eine erfolgreiche Woche haben die Fußballerinnen aus Dießen in der Bezirksliga hinter sich. Zunächst konnten sie das Derby gegen den TSV Rott für sich entscheiden und anschließend auch Gilching besiegen. Damit haben die Damen vom MTV ihre vergangenen vier Spiele alle gewonnen.

In einer spannenden Partie wurden die Nachbarinnen aus Rott knapp mit 2:1 besiegt. Der MTV war in der ersten Halbzeit das etwas bessere Team und startete mit einem Lattenkracher von Zoe Klein. Dießen kam immer wieder zu guten Chancen, nach knapp 20 Minuten zog Steffi Köhler unnachahmlich ab, Andrea Bichler schnappte sich den Abpraller und staubte zum 1:0 ab. Nach einem schönen Antritt von Bichler tauchte in der Folge Zoe Klein frei vor dem Rotter Kasten auf, setzte den Ball aber knapp über den Winkel. Rott konterte in dieser Phase des Spiels immer wieder, allerdings noch ohne zu zwingenden Möglichkeiten zu kommen. Kurz vor der Pause setzten sich Gäste dann über die rechte Angriffsseite durch, Franziska Rödig versenkte den Ball zum 1:1-Ausgleich.

Ausgeglichenes und umkämpftes Spiel zwischen Dießen und Rott

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes, umkämpftes Spiel, beide Teams kämpften um jeden Meter. Die beste Dießner Chance hatte Antonia Huber, die aus zentraler Position knapp verzog. Eine Viertelstunde vor dem Ende zirklte Zoe Klein einen Freistoß unhaltbar ins Kreuzeck zum 2:1. In der Schlussphase drückte der TSV Rott auf den Ausgleich. Einen Schuss aus 20 Metern lenkte Dießens Keeperin Larissa Müske an die Latte. Am Ende blieb es beim knappen 2:1 für die Truppe von Nico Weis.

Mit 2:0 siegte das Team am Sonntagnachmittag zudem in Gilching. Vor allem in der Anfangsphase trat der MTV sehr dominant auf, erspielte sich früh gute Möglichkeiten. Nach knapp zehn Minuten gelang die verdiente Führung. Miriam Zenker setzte Andrea Bichler über die rechte Seite in Szene, Zoe Klein nahm die Flanke volley ab und traf zum 1:0. Weitere zehn Minuten später dribbelte sich Felicia Wacker über die linke Seite durch und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte erneut Zoe Klein zum 2:0.

In der zweiten Halbzeit lassen beim MTV Dießen die Kräfte nach

Gilching fand erst gegen Ende der ersten Hälfte ins Spiel, wurde dann nach der Pause immer stärker. Der MTV Dießen tat sich zunehmend schwer, lag das intensive Derby gegen Rott doch erst drei Tage zurück. Die ganz großen Torchancen blieben in der zweiten Halbzeit aber, auch dank starker Defensivreihen auf beiden Seiten, weitestgehend aus. So blieb es am Ende beim 2:0 für den MTV.

Mit vier Siegen und einer Niederlage ist Dießen nun Tabellenführer, wobei die Konkurrenz weniger Spiele absolviert hat. Am Samstag steht das Duell gegen den SC Huglfing an. Anstoß ist um 15 Uhr im Ammerseestadion. (AZ)