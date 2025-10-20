Dießens Fußballerinnen fehlt die Durchschlagskraft

Mit einigen angeschlagenen Spielerinnen aus den vergangenen Wochen fehlte dem MTV Dießen in Untermenzing die Durchschlagskraft nach vorn. In den ersten 20 Minuten spielten fast nur die Gastgeberinnen gefällig, Dießen tat sich sehr schwer, Fuß zu fassen auf dem ungewohnten Kunstrasen. Dann hatten die Ammersee-Damen aus dem Nichts die größte Chance des Spiels. Felicia Wacker legte einen Ball quer vor das Tor, Antonia Huber verfehlte aus kurzer Distanz knapp. Bis zur Pause neutralisierten sich dann beide Teams nahezu und kamen kaum noch zu gefährlichen Aktionen.

Nach dem Seitenwechsel erwischte der SV Untermenzing den besseren Start. Nach einem tollen Zuspiel traf Kathrin Steiner aus halbrechter Position zur 1:0-Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Marina Klein ins Kreuzeck zum 2:0. Dießens beste Chance hatte Andrea Bichler, ihr Zuspiel auf die einschussbereite Zoe Klein war aber zu ungenau.

Am Ende blieb es beim verdienten 2:0 für Untermenzing. Für den MTV geht es am Samstag zu Hause gegen die SG Puchheim Gröbenzell weiter. Anstoß ist um 15 Uhr im Ammerseestadion. (AZ)