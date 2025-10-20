Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Dießens Fußballerinnen fehlt die Durchschlagskraft

Fußball

Dießens Fußballerinnen fehlt die Durchschlagskraft

Die Fußballerinnen des MTV Dießen verlieren ihr Auswärtsspiel in Untermenzing. Nach der Halbzeit entscheiden die Gastgeberinnen die Partie.
    • |
    • |
    • |
    Alina Blauensteiner (rotes Trikot) hat das Auswärtsspiel mit den Damen des MTV Dießen in der Bezirksliga verloren.
    Alina Blauensteiner (rotes Trikot) hat das Auswärtsspiel mit den Damen des MTV Dießen in der Bezirksliga verloren. Foto: MTV Dießen

    Mit einigen angeschlagenen Spielerinnen aus den vergangenen Wochen fehlte dem MTV Dießen in Untermenzing die Durchschlagskraft nach vorn. In den ersten 20 Minuten spielten fast nur die Gastgeberinnen gefällig, Dießen tat sich sehr schwer, Fuß zu fassen auf dem ungewohnten Kunstrasen. Dann hatten die Ammersee-Damen aus dem Nichts die größte Chance des Spiels. Felicia Wacker legte einen Ball quer vor das Tor, Antonia Huber verfehlte aus kurzer Distanz knapp. Bis zur Pause neutralisierten sich dann beide Teams nahezu und kamen kaum noch zu gefährlichen Aktionen. 

    Nach dem Seitenwechsel erwischte der SV Untermenzing den besseren Start. Nach einem tollen Zuspiel traf Kathrin Steiner aus halbrechter Position zur 1:0-Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Marina Klein ins Kreuzeck zum 2:0. Dießens beste Chance hatte Andrea Bichler, ihr Zuspiel auf die einschussbereite Zoe Klein war aber zu ungenau.

    Am Ende blieb es beim verdienten 2:0 für Untermenzing. Für den MTV geht es am Samstag zu Hause gegen die SG Puchheim Gröbenzell weiter. Anstoß ist um 15 Uhr im Ammerseestadion. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden