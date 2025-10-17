Fußball-Bezirksligist SV Raisting muss zur „formstärksten Mannschaft“

Der SV Raisting entwickelt sich zum Minimalisten. Sechsmal in Folge erzielte der SVR nur ein einziges Tor. Das reichte aber trotzdem zu einer ordentlichen Punktausbeute. Drei Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage war die Bilanz im September und Oktober. Damit hielt sich die Mannschaft von Trainer Hannes Franz als Elfter über dem Strich, der die Abstiegszone markiert. Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller deutlich seltener punktete, vergrößerten die Raistinger ihren Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz sogar auf fünf Zähler. Noch deutlich erfolgreicher war in den vergangenen Wochen der nächste Gegner.

Der SV Untermenzing empfängt den SVR am Sonntag (14 Uhr). „Das ist die derzeit formstärkste Mannschaft“, sagt Franz über den SVU, der fünf Siege in Folge feierte und damit den schwachen Saisonstart vergessen machte. „Untermenzing ist ein unangenehmer Gegner mit viel individueller Klasse in allen Mannschaftsteilen“, äußert Franz zum Tabellenachten, der vor der Saison aus der Bezirksliga Nord in die Südgruppe wechselte. Mit Moritz Mösmang, der bisher acht Treffer erzielte, verfügt der SVU auch über einen extrem torgefährlichen Stürmer. „Das wird eine große Aufgabe für uns. Dennoch fahren wir dahin, um zu gewinnen“, gibt sich Franz zuversichtlich, vom Kunstrasenplatz in Untermenzing etwas mitnehmen zu können.

Maxi Neufing fehlt dem SV Raisting nach einer neuerlichen Verletzung

Im Kader muss er allerdings einige Umstellungen vornehmen. Maxi Neufing verletzte sich beim 1:0-Sieg gegen Wolfratshausen. Er fällt genauso aus wie der angeschlagene Florian Flath und der privat verhinderte Julien Wiesner. Dazu gab es unter der Woche ein paar erkrankte Spieler. „Die Mannschaft hat oft bewiesen, dass sie Ausfälle kompensieren kann“, erklärt Franz, dessen Team bei einem Dreier bis auf einen Punkt an Untermenzing heranrücken könnte. „Wir wollen bis zur Winterpause den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern und den Anschluss zum Mittelfeld herstellen“, lautet das Ziel des SVR-Trainers.

Weiterhin ganz oben in der Kreisklasse 3 rangiert dreweil die zweite SVR-Mannschaft, die das Heimspiel gegen Kreisliga-Absteiger SV Eurasburg-Beuerberg knapp mit 1:0 gewann. Vor dem Landkreisduell am Sonntag (14 Uhr) bei der SG Antdorf/Iffeldorf, denen die SVR-Zweite im Vorjahr die Meisterschaft verhagelte, hat die Truppe von Trainer Roland Perchtold nach wie vor sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten.