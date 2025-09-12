Starker Aufsteiger fordert den SV Raisting in der Fußball-Bezirksliga

Mehrfach war der SV Raisting nahe dran, aber letztlich reichte es in dieser Saison noch nicht zu einem Sieg. Am morgigen Samstag (14 Uhr) startet der SVR beim Heimspiel gegen den MTV München einen erneuten Anlauf. „Das wird eine ähnlich schwere Aufgabe wie zuletzt gegen Planegg-Krailling“, sagt SVR-Spielertrainer Hannes Franz vor dem Duell gegen den spielstarken Aufsteiger, der einen guten Saisonstart hinlegte und aktuell Platz vier belegt.

„Der MTV hat individuell starke Spieler wie Alex Kaltner“, erklärt Franz mit Blick auf den Torjäger, der bei Unterhaching in der 3. Liga spielte und der mit 14 Treffern die Torjägerliste in der Bezirksliga anführt. „Sie haben aber auch hinten zwei Spieler mit Profierfahrung“, ergänzt Franz, der weiß, dass auf sein Team ein harter Brocken wartet. „Da kommt einiges an Qualität auf uns zu.“

Raistings Trainer freut sich über Rückkehrer und fordert Zählbares

Wobei er deshalb aber nicht vorzeitig die Flinte ins Korn wirft. „Wir gehen trotzdem in das Spiel rein, um es zu gewinnen“, hofft Franz, dass sein Team im neunten Saisonspiel das erste Erfolgserlebnis einfahren kann. Ein gewisser Druck ist angesichts der Tabellensituation, die Raistinger sind Drittletzter, nicht wegzudiskutieren. „In unserer Position ist das kein Bonusspiel, wir müssen punkten“, stellt Franz klar. Die personelle Situation hat sie beim SVR etwas entspannt. Thomas Bretthauer und Markus Riedl, die zuletzt angeschlagen aussetzen mussten, sind zurück, genauso wie Urlauber Frederik Specht. „Wir haben wieder mehr Alternativen auf der Bank“, sagt Franz.

Die SVR-Zweite eilt in der Zwischenzeit weiter von Erfolg zu Erfolg. Der 5:2-Sieg beim TSV Feldafing war für die Mannschaft bereits der sechste Dreier in Folge. Die Raistinger Reserve führt damit weiterhin ungeschlagen die Tabelle der Kreisklasse 3 an. Den guten Lauf will die Elf am Samstag (16 Uhr) beim Heimspiel gegen den Aufsteiger SG Starnberg/Söcking fortsetzen.