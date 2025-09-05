Fußballer des SV Raisting hoffen auf eine Überraschung beim Tabellenführer

Die Abwehr war in den vergangenen Jahren stets das Aushängeschild des SV Raisting. In dieser Saison präsentiert sich der SVR jedoch vor dem eigenen Kasten überaus anfällig. „Wir kommen leider nicht an unser Defensivspiel hin, das uns immer stark gemacht hat“, räumte Coach Hannes Franz nach den zahlreichen Gegentoren der letzten Spiele ein. Offensiv lief es mit drei Treffern im vergangenen Spiel gegen Waldeck-Obermenzing etwas besser.

Vergangene Saison holte Raisting vier Punkte in den Spielen gegen Planegg

Aktuell reichte das bisher aber nicht zu einem Dreier, und ob sich daran beim nächsten Auftritt am Sonntag (15 Uhr) etwas ändert, ist mehr als fraglich. Der SVR gastiert dann beim SV Planegg-Krailling, der aktuell die Bezirksliga Süd anführt. „Eine ganz spielstarke Truppe“, sagt Franz über den letztjährigen direkten Konkurrenten um Platz zwei, mit dem sich die Raistinger damals zwei extrem enge Duelle lieferten, von denen sie eines mit 1:0 gewannen. Das zweite endete torlos.

Mit einem Punkt gegen den SVP, der nur eine von sieben Partien verlor, der die beste Offensive der Liga stellt und der zuletzt Untermenzing mit 7:0 vom Platz schoss, wären die Raistinger durchaus einverstanden. „Ich gehe aber immer auf das Spielfeld, um zu gewinnen“, will Franz eine Überraschung gegen Planegg-Krailling jedoch nicht ausschließen. Personell kann der SV Raisting beim Spitzenreiter allerdings erneut nicht in Bestbesetzung antreten.