Schießsport: „Unter den Rahmenbedingungen war es sensationell“

Im Februar bei der Europameisterschaft erkämpften sich die Luftgewehrschützen Anna Janßen (Freising) und Maximilian Ulbrich (Wielenbach/startet für die FSG Dießen) im Mixed-Wettbewerb die Goldmedaille. Am Samstag griffen sie auch bei den Olympischen Spielen in den Kampf um Gold, Silber und Bronze ein. Gegen Kasachstan reichte es am Ende aber nicht fürs Edelmetall. Ulbrichs Trainer, der Österreicher Wolfram Waidel, ist vor Ort und war danach im Gespräch mit unserer Redaktion dennoch voll des Lobes darüber, wie sein Schützling trotz Problemen die Nerven behielt.

