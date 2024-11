Einkaufen trotz Ladenschluss: Wir haben das Angebot im Augsburger Land getestet

Für die strengen Ladenöffnungszeiten in Bayern gibt es gute Argumente. Doch wer hat nicht schon mal an einem Sonntag im Sommer spontan ein Grillsteak gebraucht? Oder hätte gerne auf dem Heimweg nach dem Schichtdienst noch Obst und Gemüse für ein gesundes Abendessen gekauft? Zwei verschiedene regionale Einkaufskonzepte – das Herzstück in Horgau und Diedorf und die Dorfladenbox in Täfertingen sowie Ober- und Untermeitingen – haben mit ihrem Angebot vielleicht eine Lösung für diese Probleme gefunden. Wir haben sie getestet.

