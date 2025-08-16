Icon Menü
32-Jähriger schlägt jungem Mann in Zusmarshausen ins Gesicht

Zusmarshausen

Handgreiflicher Streit zwischen zwei Männern in Zusmarshausen

Ein 32-Jähriger schlägt einen 21-Jährigen ins Gesicht. Er wird zur Sicherheit von der Polizei in Gewahrsam genommen.
Von Jana Tallevi
    In Zusmarshausen wurde die Polizei zu einem handgreiflichen Streit zwischen zwei Männern gerufen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Am Freitagabend kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Zusmarshausen zum Streit zwischen einem 32-Jährigen und einem 21-Jährigen, teilt die Polizei mit. Demnach bedrohte der 32-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer und schlug ihm anschließend ins Gesicht. Hierdurch wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. (jah)

