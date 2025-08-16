Handgreiflicher Streit zwischen zwei Männern in Zusmarshausen

Am Freitagabend kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Zusmarshausen zum Streit zwischen einem 32-Jährigen und einem 21-Jährigen, teilt die Polizei mit. Demnach bedrohte der 32-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer und schlug ihm anschließend ins Gesicht. Hierdurch wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. (jah)

Jana Tallevi

86441 Zusmarshausen

Polizei