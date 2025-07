Rein ins Dirndl und die Lederhose und ab zum Feiern auf den Diedorfer Festplatz hieß es am Wochenende. Gefeiert wurde dort an drei Tagen die Leidenschaft zur Musik mit einem großen Fest. Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens hatte der Musikverein Diedorf zu einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm in und um das Festzelt eingeladen.

Jutta Kaiser-Wiatrek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis