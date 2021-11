Bonstetten

19:00 Uhr

Nach Bürgerentscheid: Was wird aus der Bonstetter Ortsmitte?

Bei einem Bürgerentscheid wurde in Bonstetten über die Pläne zur neuen Ortsmitte abgestimmt. Nun muss der Gemeinderat ein deutlich günstigeres Gebäude planen.

Plus Weiterhin soll in Bonstetten ein neues Gebäude in der Ortsmitte entstehen - nach dem Willen der Bürger aber deutlich günstiger. Das sind die nächsten Schritte.

Von Tobias Schertler

Nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren ist nun wieder die Politik am Zug. Auf 6,2 Millionen Euro sollen die Kosten für ein neues Gebäude in der Bonstetter Ortsmitte gesenkt werden. Das ist der Wille der Bürger, die zuletzt darüber abstimmen konnten. Die bisherigen Pläne sahen einen großen Gebäudekomplex für rund 9,5 Millionen Euro vor. Doch wie geht es jetzt weiter? Darüber wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats diskutiert.

