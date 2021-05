Diedorf

Diedorf hat die erste Storchenkolonie im Landkreis

Die meisten Störche in der Region wohnen aktuell in der Gemeinde Diedorf.

Plus Mindestens 25 Paare haben sich in der Region niedergelassen und viele ziehen auch bereits Jungen groß. Doch der Wohnraum für Meister Adebar wird langsam knapp.

Von Tobias Karrer

Anton Burnhauser, der Storchenbeauftragte der Regierung von Schwaben, ist aktuell viel in der Region unterwegs, um die Störche im Auge zu behalten. Der Bestand der Zugvögel sei in diesem Jahr sehr hoch. Burnhauser zählt derzeit mindestens 25 Brutpaare und betont: „Da gibt es sicherlich noch das ein oder andere mehr.“ Nur noch wenige Plätze seien frei. „Der Lebensraum für Störche in der Region ist randvoll“, sagte er. Die meisten Störche wohnen aktuell in der Gemeinde Diedorf.

