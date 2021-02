vor 36 Min.

Eiscafé & Pizzeria Limone eröffnet in Fischach trotz Corona-Pandemie

Plus Fernando Piazza gibt sich optimistisch und eröffnet trotz Corona ein Eiscafé in Fischach. Solange es Möglichkeiten gebe, sich zu verwirklichen und Kunden zu gewinnen, sei ihm nicht bange.

Von Siegfried P. Rupprecht

Selbst stabile Branchen leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie. Unter den aktuellen Maßnahmen zur Virus-Bekämpfung trifft es die Gastronomie besonders hart. Bei Cafés, Kneipen, Gasthäusern und Restaurants herrschen derzeit gravierende Einschränkungen. Speisen gibt es dort im besten Fall nur zum Mitnehmen. Trotz der schwierigen Zeiten wagen Menschen in diesem Bereich einen Neustart. Fernando Piazza ist einer davon. Er ist der neue Geschäftsführer von Eiscafé & Pizzeria Limone an der Hauptstraße 11 in Fischach.

Was bewegt einen Wirt in Corona-Zeiten, ein Geschäft im gastronomischen Sektor zu übernehmen? Ist es eine einmalige Chance, eine von Optimismus geprägte Haltung oder eine Portion Naivität? "Nichts von all dem“, sagt Fernando Piazza. "Der erste Lockdown war vorbei und das Limone hatte wieder geöffnet.“ In dieser Phase habe er das Restaurant erworben. "Das Limone hat in Fischach einen besonderen Stellenwert und ist in dieser Konstellation in der näheren Umgebung fast ohne Konkurrenz“, erzählt er. "Das hat mich herausgefordert und ich habe zugegriffen.“ Fernando Piazza weist darauf hin, dass er Chancen und Möglichkeiten in diesem Metier sehr wohl abschätze. "Die Gastronomie hat mich mein ganzes Leben begleitet“, betont er.

Neues Eiscafé in Fischach: Mit 18 Jahren führte der Inhaber bereits eine Bar

Der 53-Jährige stammt aus Rosario, nach Buenos Aires und Córdoba die drittgrößte Stadt Argentiniens. Und stolz verweist er auf seine italienischen Vorfahren. Bereits seine Tante betrieb eine italienische Eisdiele. Ob Stracciatella, Schokolade, Vanille, Amarena oder abgefahrene Sorten – schon früh entdeckte er seine Liebe zu Eis. Zunächst verdingte er sich als Tellerwäscher. Doch mit 18 Jahren führte er bereits eine Bar. Irgendwann wollte er die weite Welt erobern.

Sein erstes Ziel war London. Doch er blieb, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, in Deutschland hängen. Das war 1990. "Von Argentinien ging es direkt in die Münchner Leopoldstraße“, erinnert er sich. Dort arbeitete er im legendären Café Rialto, das in den 1980er-Jahren schon von der Spider Murphy Gang besungen wurde. Weitere Stationen in Restaurants und Pizzerien folgten, auch eine Arbeit in einem Fitnessstudio und einer Indoor-Erlebniswelt.

Auf diese Produkte setzt das Eiscafé Limone in Fischach

Sein Lieblingsessen sei schon immer Pizza gewesen. Sein derzeitiger Favorit ist Pizza Caprese mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum. Mit Eiscafé und Pizzeria unter einem Hut schließe sich nun wieder der Kreis, macht er aufmerksam. Dabei lege er großen Wert auf Qualität, beim Kauf seiner Produkte auf Regionalität und große Offenheit für die Gäste. Nur der Mozzarella komme aus Neapel. Die Angebotspalette reicht von hausgemachtem Eis über italienische Kaffeespezialitäten und Desserts bis hin zu Nudeln, Salaten und leckeren Holzofenpizzas.

Doch zurück zum Limone. Zunächst griff Fernando Piazza und sein Team zu Farbe und Pinsel und renovierte. Als der zweite Lockdown kam, setzte er auf eine kleine, aber feine Karte mit Speisen zum Mitnehmen. Zudem lobt er bis zum Lockdown-Ende und zur offiziellen Gaststätteneröffnung für alle Gäste, die eine Pizza abholen oder liefern lassen, ein Gewinnspiel aus. "Der Sieger erhält gratis zwölf Monate lang pro Kalenderwoche eine Pizza nach Wahl“, so der Geschäftsführer.

"In der Gastronomie kommt es zu einer großen Wiedergeburt“

Hat er in diesen schwierigen Zeiten keine Existenzängste? "Solange es Möglichkeiten gibt, sich zu verwirklichen und Kunden zu gewinnen, ist mir nicht bange“, erklärt er zuversichtlich. Auch ist er der festen Meinung, dass sich die Gastronomiekultur aufgrund von Corona zukünftig nicht wesentlich verändern werde. "Die Menschen schätzen auch danach gutes Essen und entspannte Geselligkeit“, ist er sich sicher. "In der Gastronomie kommt es zu einer großen Wiedergeburt.“ Sie werde mehr als je boomen. Und an dieser Entwicklung wolle er mit guten Angeboten und einem attraktiven Ambiente teilhaben.

Die Öffnungszeiten für Lieferung und Abholung sind derzeit dienstags bis sonntags von 17 bis 21 Uhr, mittwochs von 11 bis 21 Uhr. Montag ist Ruhetag, außer Feiertage. Das Lokal ist zu erreichen telefonisch unter der Rufnummer 08236/9588973 und per E-Mail unter info@limone-eiscafe.de. Es liefert ab einem Warenwert von 15 Euro maximal zehn Kilometer weit. Die Lieferkosten betragen einen Euro.

