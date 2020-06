11:34 Uhr

Eltern finden in Nordendorf zwei Jugendliche tot auf

In Nordendorf sind am frühen Samstagmorgen die Leichen von zwei Jugendlichen entdeckt worden.

Am Samstagmorgen finden die Eltern in ihrem Haus in Nordendorf ihren Sohn (16) und seinen 15-jährigen Freund tot auf. Noch ist unklar, was passiert ist.

Von Angela David

Die kleine Gemeinde Nordendorf (Landkreis Augsburg) steht unter Schock: Denn zwei Jugendliche sind früh morgens tot aufgefunden worden. Nach Auskunft der Kripo Augsburg hat der 15-jährige wohl die Nacht bei seinem Freund verbracht. Am Morgen fanden die Eltern ihren eigenen 16-jährigen Sohn und seinen Freund leblos auf. Auch der Rettungsdienst, der sofort verständigt wurde, konnte die Jungen nicht mehr retten. Nach wenigen Stunden konnten die Ermittler sowohl Gewalteinwirkung als auch Suizid als Todesursache ausschließen.

Nach Informationen unserer Zeitung fand in den Morgenstunden auch eine intensive Suche per Polizeihubschrauber statt, da zunächst nicht klar war, ob noch mehr Jugendliche beteiligt waren. Weitere Angaben zum Hergang wollte die Kriminalpolizei vorerst nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.

Nun soll die Todesursache festgestellt werden

Laut Kripo soll nun bei einer Obduktion die Todesursache festgestellt werden.

Tobias Kunz, der neu gewählte Bürgermeister von Nordendorf, befand sich am Samstag nicht im Ort und hat per Telefon von der Tragödie erfahren.

