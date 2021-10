Fehler auf Verpackung: Weinimport Hauser ruft wieder Sangria zurück

Plus Das gab es doch schon mal: Weil ein Hinweis auf der Verpackung fehlt, muss Weinimport Hauser wieder ein Produkt zurückholen. Genau wie vor einem Jahr.

Die Firma Weinimport Hauser aus Fischach ruft wieder sein Weinmischgetränk Sangria 0,7 % Vol. aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, fehlt auf den Verpackungen mit der Losnummer L 6495 und L 6825 der Hinweis "Enthält Sulfite", was einem fehlenden Allergenhinweis entspricht. Laut Weinimport Hauser wurde der Hinweis beim Nachdruck der 1-Liter-Kartonverpackung entfernt. Es ist nicht das erste Mal, dass es in dem Unternehmen zu genau diesem Fehler kommt.