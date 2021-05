Gablingen

Wie viel Verantwortung soll der Gablinger Bauausschuss bekommen?

Plus Darf der Gablinger Bauausschuss künftig beschließen statt nur beraten? Darüber entspann sich im Gemeinderat heftiger Streit. Warum sich am Ende nichts ändert.

Von Tobias Karrer

Ein Antrag der Fraktion der Freien Wähler in Gablingen sorgte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats für heftige Diskussionen. Es ging um einen „beschließenden“ Bauausschuss. Denn wenn der Ausschuss, der bisher lediglich beraten kann, künftig auch über Bauanträge Beschlüsse fassen darf, könnten die Gemeinderatssitzungen kürzer werden, so die Argumentation. Nach heftigen Diskussionen wurde der Antrag allerdings zurückgezogen.

