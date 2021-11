Neue Einfädelspur zur B17: Gewohnheit spielt eine große Rolle

Plus Viele Autofahrer haben sich noch nicht darauf eingestellt, dass sie nun mehr Zeit haben, um auf die B17 zu wechseln. Gut, dass jetzt reagiert wurde.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Dass in diesem Sprichwort viel Wahrheit steckt, zeigt sich auch immer wieder im Straßenverkehr. Da gibt es beispielsweise das eine kleine Schlagloch und nachdem der Pendler schon dreimal hintereinander mit dem Reifen reingerumpelt ist, wird er künftig stets einen kleinen Schlenker zur Seite machen. Auch wenn das Loch Monate später geflickt ist, wird es noch einige Zeit dauern, bis sich der Fahrer darauf eingestellt hat. Ähnlich verhält es sich auch mit der neuen Einfädelspur auf der B17 bei Gersthofen.