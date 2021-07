Gersthofen

vor 23 Min.

Neue Stolpersteine erinnern an ermordete Gersthofer

Plus Sie sollen an Menschen erinnern, die unter der Naziherrschaft besonders zu leiden hatten: Am Dienstag werden vier Stolpersteine in Gersthofen verlegt.

Von Gerald Lindner

Erinnerung an die Opfer der Nazizeit: Vor einem Jahr wurden in der Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen die ersten Stolpersteine verlegt. Am Dienstag, 20. Juli, werden ab 14 Uhr vier weitere folgen. Der Historiker Bernhard Lehmann hat wieder besonders erschütternde Schicksale ans Licht gebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen