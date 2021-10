Überraschende Entscheidung in Gersthofen: Das Aus für die Kulturina

Sie war das größte Festival im Augsburger Land: Zweimal musste die Gersthofer Kulturina Corona-bedingt aussetzen. Nun steht fest, dass es keine Neuauflage geben wird.

Sie zog neun Jahre lang regelmäßig 40.000 und mehr Menschen an, die ein verlängertes Wochenende rund um den Gersthofer Stadtpark und Rathausplatz ein vielfältiges Angebot an Musik, Kleinkunst und Kulinarik genießen wollten. Die Kulturina mauserte sich schnell zum größten Festival im Augsburger Land. Zweimal, 2020 und 2021, zwang die Corona-Pandemie die Organisatoren vom Verein lebendige Innenstadt Gersthofen, das Event abzusagen. Jetzt haben sie bei einer Versammlung beschlossen, dass es keine Neuauflage des Festivals mehr geben wird. Und das hat Gründe.

In all den Jahren wurde die Kulturina ehrenamtlich vom Verein lebendige Innenstadt Gersthofen organisiert und auf die Beine gestellt - die Stadt Gersthofen leistete Unterstützung, vor allem in Form von Bauhofleistungen und Bürgschaften. "Nach langer interner Abwägung haben sich die verantwortlichen ehrenamtlichen Organisatoren des beliebten Gersthofer Stadtfestivals dazu entschlossen, keine Fortsetzung mehr zu forcieren", erklärt die Vereinsvorsitzende Veronika Wanninger.

Kulturina lockt bis zu 50.000 Menschen nach Gersthofen

Die Kulturina habe sich von einem Stadtfest "von Gersthofern für Gersthofer" innerhalb der letzten zehn Jahre zum dreitägigen Großevent mit großer Strahlkraft in die ganze Region entwickelt, das seinesgleichen suche. "Bis heute ist die Kulturina fester Bestandteil im Jahreskalender Tausender Gersthofer gewesen." Jährlich seien stets bis zu 50.000 begeisterte Musik- und Kulturfans gekommen, um im Herzen der Stadt gemeinsam ausgelassen zu feiern. Wahre Menschenmassen schoben sich zwischen den Buden im Stadtpark vorbei, an denen nicht zuletzt auch zahlreiche Gersthofer Vereine Angebote wie Klettern auf einer Boulderwand, Kinderschminken, aber auch Kulinarisches machten.

"Trotz der rasanten Entwicklung ist es dem Verein im Ehrenamt gelungen, die Qualität des Programms kontinuierlich zu steigern und dennoch bis zum Schluss einen kostenfreien Eintritt zu ermöglichen", so Veronika Wanninger weiter.

Dies sei nicht ohne unzählige Partner und Sponsoren und deren professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit gegangen. "Eben dieser Vertrauensbeweis zwischen Ehrenamt und Wirtschaft hat das alles erst möglich gemacht." Auch auf die Unterstützung der Politik und Stadtverwaltung konnte der Verein jederzeit zählen.

Organisatoren wollen an neuen Ideen für Gersthofen feilen

Trotzdem ist das Fazit der Organisatoren eindeutig: "Wir wissen, dass der eigene Anspruch nicht mehr bedient werden kann und das Kulturfestival so nicht reaktivierbar ist", betont Wanninger. Die Crew sei jedoch weiterhin hochmotiviert und werde in den nächsten Monaten in Ruhe und ohne Druck komplett neuartige Projekte in Angriff nehmen, versichert sie.

Völlig überrascht von der Komplettabsage des Stadtfestivals zeigte sich am Freitagnachmittag Bürgermeister Michael Wörle: "Anfang der Woche hieß es noch, es werde im Sommer 2022 etwas anderes veranstaltet, aber es werde etwas geben", erklärte er auf Anfrage unserer Redaktion. "Ich kenne die Hintergründe der jetzigen Entscheidung allerdings nicht." Es sei noch ein Förderantrag für 2022 bei der Stadt gestellt worden, der im Zuge der Haushaltsberatungen behandelt werden sollte.

Entscheidung hat den Gersthofer Bürgermeister völlig überrascht

"Jetzt heißt es abwarten, wie der Verein neu starten wird. Er muss sich wohl erst einmal neu selber finden." Die Stadt könne solch ein aufwendiges Festival auf keinen Fall selbst stemmen, macht der Bürgermeister deutlich. "Aber wir sind immer für Gespräche bereit, wenn der Verein mit neuen Ideen auf uns zukommt", so Wörle.

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins lebendige Innenstadt am Donnerstag fanden auch Vorstandswahlen statt. Hierbei wurde die Vereinsspitze in ihrem Amt bestätigt - der Verein sieht sich auch für die Zukunft gut aufgestellt. Der Vorstand besteht künftig aus der Vorsitzenden Veronika Wanninger und dem Stellvertreter Patrick Haas, der Schatzmeisterin Marion Götz, der Schriftführerin Kathrin Weiß und den fünf Beisitzern Nicole Kirchbach, Sandra Kunzler, Anika Motzkus, Wolfgang Hadwiger und Konstantin Hillebrand.