Landkreis Augsburg

vor 56 Min.

Bei Ikea in Gersthofen gibt es Möbel und eine Spritze gegen Corona

Plus Der Landkreis Augsburg geht neue Wege beim Impfen: Bei Terminen ohne Anmeldung können sich Bürger spritzen lassen. Wie der erste Versuch bei Ikea in Gersthofen angekommen ist.

Von Regine Kahl und Bianca Dimarsico

Gerade in den Ferien ist das Möbelhaus Ikea ein beliebtes Ziel für Familien. Eltern können das Shoppen von Billy & Co. seit Mittwoch mit einer Impfung gegen das Coronavirus verbinden. Familie Stumpe war gleich nach Geschäftsöffnung einkaufen, und dann ging es schnurstracks weiter zu dem weißen Zelt auf dem Parkplatz. Die unkomplizierte Impfaktion kam dem Ehepaar gerade zur rechten Zeit. So wie Stumpes nutzten am ersten Tag einige Bürger und Bürgerinnen die Gelegenheit für eine erste oder zweite Impfung. Die Aktion des Landkreises Augsburg "Impfung ohne Termin - wir kommen zu Ihnen!“ geht noch länger.

