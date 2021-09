Corona: Inzidenz im Augsburger Land steigt weiter deutlich an

Die Inzidenz bei den Corona-Infizierten steigt weiter an. Wie hoch sie ist und warum es auch eine gute Nachricht zu vermelden gibt.

Weiter schnell auf dem Weg nach oben ist die Inzidenz im Landkreis Augsburg. Hatten sich Stand Freitag noch 81,7 Menschen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt, kletterte diese Zahl am Sonntag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts auf insgesamt 88,3. Damit kamen seit Freitag weitere 39 positive Covid-19-Fälle im Augsburger Land dazu. Eine erfreuliche Nachricht gibt es allerdings: Es ist kein weiterer Mensch gestorben. Damit bleibt die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen bei 236 seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der bisher gemeldeten Infizierten summiert sich inzwischen auf 12.121.

In den Nachbarlandkreisen sieht es meist noch schlimmer aus: Spitzenreiter ist hier der Kreis Günzburg mit 105,2, gefolgt von Aichach-Friedberg mit 99,2 und Dillingen mit 96,7 Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Besser als das Augsburger Land stehen das Donau-Ries (59,6) und der Landkreis Landsberg (53,7) da.

In der Stadt Augsburg kletterte der Inzidenzwert ebenfalls sehr stark auf 166,3. Am Freitag lag er noch bei 142,3 Neuinfizierten in sieben Tagen. (lig)