Höchster Wert des Jahres: Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt weiter

In der Adventszeit war die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg zuletzt so hoch wie am Donnerstag. Krankenhäuser und Intensivstationen werden voller.

224,3 - diese Inzidenz meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag für den Landkreis Augsburg. Es ist die höchste des Jahres. Zuletzt lag der Wert im Winter 2020 höher, am Tag vor Heiligabend. Gestern erst hatte die Inzidenz im Augsburger Land nach einem halben Jahr wieder die 200 überschritten. Vergangenen Donnerstag hatte der Wert noch bei 132 gelegen, vor zwei Wochen bei 68.

Bundesweit steigt die Inzidenz auf 130.

Die Krankenhaus-Ampel steht noch auf Grün

In Bayern steht die Krankenhausampel, die für die Regeln entscheidend ist, auf Grün. Sie nähert sich aber langsam dem gelben oder sogar roten Licht. Die Ampel bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. In den vergangenen sieben Tagen sind laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 428 Menschen mit Corona in die Klinik gekommen. Ein leichter Rückgang. Aber immer mehr davon landen auf der Intensivstation. Aktuell sind es dort bayernweit 360 Corona-Patientinnen und -Patienten.

Im Landkreis Augsburg liegen laut Intensivregister aktuell in vier von zwölf Betten auf der Intensivstation Menschen mit Corona, einer davon am Beatmungsgerät. In der Stadt Augsburg sind es 18 Corona-Fälle bei 90 Intensivbetten insgesamt. 13 Patientinnen und Patienten werden hier invasiv beatmet. Sowohl im Landkreis als auch in der Stadt gibt es insgesamt jeweils nur zwei freie Betten auf der Intensivstation. (mjk)

