Inzidenz steigt über 200, neuer Corona-Todesfall im Landkreis Augsburg

Vor einer Woche hat die Inzidenz im Kreis Augsburg die 100 überschritten, jetzt die 200. Mehr Menschen landen mit Corona im Krankenhaus und auf der Intensivstation.

An drei Tagen im April und an einem Tag im Januar lag die Corona-Inzidenz im Augsburger Land über 200. Jetzt kommt für das Jahr 2021 ein fünfter Tag dazu. Denn am Mittwoch meldet das Robert Koch-Institut eine Inzidenz von 200,5. Damit hat der Wert sich innerhalb von einer Woche fast verdoppelt. Am Dienstag hatte er noch deutlich unter 200 gelegen.

Auch einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus meldet das RKI. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis Augsburg 247 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Bundesweit steigt die Inzidenz auf 118.

Eine Pandemie der Ungeimpften

Es scheint, wie in den vergangenen Wochen oft zu hören war, tatsächlich eine Pandemie der Ungeimpften zu sein. Bei 297 liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Bayern die Inzidenz unter den Ungeimpften. Unter vollständig Geimpften bei 34. Ungeimpfte landen in Bayern außerdem viermal häufiger mit Corona im Krankenhaus als Geimpfte.

Die Ältesten sind geimpft

Die höchste Impfquote gibt es in Bayern laut RKI unter den Ältesten. In der Gruppe der über 60-Jährigen sind 84 Prozent mindestens einmal geimpft. Unter den 18- bis 59-Jährigen sind es 69 Prozent. Bei den 12- bis 17-Jährigen, für die lange kein Impfstoff zugelassen war, sind 42 Prozent geimpft.

Die Krankenhaus-Ampel steht noch auf Grün

In Bayern steht die Krankenhausampel, die für die Regeln entscheidend ist, auf Grün. Sie nähert sich aber langsam dem gelben oder sogar roten Licht. Die Ampel bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf Gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. In den vergangenen sieben Tagen sind laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 426 Menschen mit Corona in die Klinik gekommen. Ein leichter Rückgang. Aber immer mehr davon landen auf der Intensivstation. Aktuell sind es dort bayernweit 352 Corona-Patientinnen und -Patienten.

Im Landkreis Augsburg liegen laut Intensivregister aktuell in zwei von zwölf Betten auf der Intensivstation Menschen mit Corona, einer davon am Beatmungsgerät. In der Stadt Augsburg sind es 17 Corona-Fälle bei 92 Intensivbetten insgesamt. Acht Patientinnen und Patienten werden hier invasiv beatmet. (mjk)