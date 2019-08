vor 20 Min.

Mehr als 100 VHS-Kurse in Gersthofen

Neues Programm für Herbst und Winter ist kurz vor dem Start

Die Volkshochschule steht mit ihrem Programm für Herbst und Winter in den Startlöchern. Das neue Semester bietet in Gersthofen mehr als 100 Kurse – darunter „Klassiker“ und auch neue Angebote.

Der beliebte Silver Surfer startet am 24.9., dienstags um 14 bis 17 Uhr: „Sicher online im Alter“ ist das Thema der fünf Kurstage und richtet sich an die Altersgruppe der über 60-Jährigen, die sich selbstbewusst und sicher im Internet bewegen und ihre Medienkompetenz weiter ausbauen möchten.

Neu im Angebot und aktuell zur Anerkennung des historischen Wassersystems durch die UNESCO zum Welterbe-Titel der Stadt Augsburg können Interessierte am 27.9. um 16 Uhr einen Blick hinter die Kulissen im Wasserkraftwerk Gersthofen werfen.

Auch die Verbraucherbildung startet im Herbst wieder, und zwar am 19.9. mit dem Thema „Personalisierte Werbung im Internet – Fluch oder Segen?“. An den Verbraucherbildungsnachmittagen in der Stadtbibliothek – immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr – werden individuell und kostenfrei Antworten und praktische Hilfestellungen zu zahlreichen Verbraucherfragen vermittelt.

Ein Anfängerkurs Englisch beginnt am 1.10., immer Dienstagvormittag um 9 Uhr, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Und auch für Wiedereinsteiger ist ein Englischkurs im Angebot, in entspannter Atmosphäre können Sie Ihre eingerosteten Englischkenntnisse wieder auffrischen, dienstags um 10.45 Uhr, come along and enjoy speaking in English!

Wieder im Angebot ist auch ein Kurs zum kreativen Schreiben. Wenn der Griff zum Stift schwerfällt oder die Seiten leer bleiben, gibt die Romanautorin Dr. Sandra Fortner ab dem 17.9. Tipps zur Aktivierung der Kreativität, dreimal von 19.30 bis 21 Uhr.

Und wer bei fetziger Musik seine Ausdauer stärken möchte, ist genau richtig im Kurs „Ganzkörpertraining“, immer dienstags um 17.30 Uhr, ab dem 17.9. (AL)

ist im Internet unter www.vhs-augsburger-land.de zu finden. Anmeldungen und Auskunft unter der Telefonnummer 0821/2491-527

Themen Folgen