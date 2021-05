Mobile PCR-Tests

vor 17 Min.

Wie ein Unternehmen aus Gessertshausen bald Fans in Stadien ermöglichen könnte

Plus Die Software-Entwicklerfirma Melos aus Gessertshausen im Landkreis Augburg entwickelt mobile PCR-Tests. Warum die für weitere Öffnungen wichtig werden könnten.

Von Oliver Reiser

Dass am vergangenen letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga in Berlin 7500 Zuschauer im Stadion an der alten Försterei miterleben durften, wie Union Berlin in letzter Minute in den europäischen Wettbewerb einzog, liegt auch an einem mittelständischen Unternehmen aus dem schwäbischen Gessertshausen (Landkreis Augsburg). Der seit 30 Jahren dort ansässige Softwareentwickler Melos, der auf die volldigitale Kommunikation zwischen Labor, Arzt und Patient spezialisiert ist, hat ein neues System entwickelt, mit dem in einem mobilen Labor PCR-Tests durchgeführt und sofort in alle Bereiche eingepflegt werden können.

