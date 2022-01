Das A8-Experiment: Lohnt sich Rasen wirklich?

Zwei Teams, zwei Missionen: Wer kommt auf der A8 besser voran – Bleifuß oder Bummler? Und wie wirkt sich das auf die Gesundheit aus? Unsere Redaktion wagt den Selbstversuch.

Es sind beste Bedingungen an diesem Tag. Die Straße ist trocken, der Berufsverkehr hat nachgelassen. Der Verkehr auf der A8 zwischen Augsburg und Günzburg fließt. Keine Unfälle, keine Staus. Nicht alltäglich auf diesem dreispurigen Streckenabschnitt, auf dem es kein Tempolimit gibt. Doch die Forderungen nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung werden immer lauter: Mit Tempo 120 fließt der Verkehr flüssiger, der Fahrer bleibt entspannt, der Zeitverlust ist minimal, die Unfallgefahr sinkt.