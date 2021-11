Neusäß

vor 17 Min.

Hier will Neusäß in den nächsten Jahren Geld ausgeben

Plus Der Neubau der Grundschule Westheim bleibt das größte Projekt der nächsten Jahre. Warum es bei der Feuerwehr in Neusäß schneller gehen müsste als geplant.

Es braucht nur zwei Bilder um zu zeigen, wo die Stadt Neusäß in den nächsten Jahren investieren muss - und bezeichnenderweise stammen beide aus der Nachbarstadt Augsburg. Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen der Stadt hat Bürgermeister Richard Greiner diese beiden Bilder gezeigt: Das eine zeigt die Baustelle des Uniklinik-Campus und versinnbildlicht die Entwicklung, die damit auch auf Neusäß ausstrahlen wird: Neue Arbeitsplätze, Bedarf an Wohnraum und damit auch an allem, was Familien benötigen. Auf dem anderen Foto ist eine nur schlecht gepflegte Augsburger Schule zu sehen. So soll es in Neusäß nicht werden, will der Bürgermeister damit sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen