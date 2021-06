Stadtbergen

Immer mehr Obdachlose: Stadtbergen plant ein neues Heim

Plus Immer mehr Menschen sind von Obdachlosigkeit bedroht. Fachleute befürchten, dass sich die Situation durch Corona weiter zuspitzt. Stadtbergen will noch in diesem Jahr darauf reagieren.

Von Matthias Schalla

Die Spedition rückt an, als die Mieter noch im Schlafanzug sind und das Kind im Bett liegt. Binnen kürzester Zeit ist die Wohnung leergeräumt, die Familie sitzt auf der Straße und muss in eine Notunterkunft. Schonungslos zeigte am Sonntag der neueste Tatort "Die dritte Haut" den Mietenwahnsinn in Berlin. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, gleicht in Deutschlands Hauptstadt dem Hauptgewinn einer Lotterie. Doch was in 90 Minuten Spielfilmlänge über den Bildschirm flimmerte, ist auch im Augsburger Land Realität. "Es gibt einfach keinen günstigen Wohnraum mehr", sagt Sozialarbeiterin Kathrin Prennschütz von der Diakonie. Sie betreut Obdachlose in Neusäß und Gersthofen. Und auch in Stadtbergen wird aktuell der Bau eines neuen Obdachlosenheims diskutiert.

