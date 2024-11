Ärger in Adelsried: Wer kotet in die Feuerschale des Jugendzentrums?

Der Adelsrieder Bürgermeister Sebastian Bernhard ist fassungslos: „In den vergangenen Wochen wurde der Bereich um unsere Jugendcontainer in Adelsried mit ausgeschiedenen Exkrementen verunreinigt“, schreibt er auf Instagram. Seit drei bis vier Wochen geschehe das wieder und wieder. Und die Gemeinde geht nicht davon aus, dass es ein Hund ist, der nicht weiß, was sich gehört.

Denn der Kot werde meistens in der Feuerschale gefunden. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hund da hineinsteigt, um sein Geschäft zu verrichten“, schimpft der Bürgermeister. Allein in dieser Woche habe der Kot schon drei Mal aus der Feuerschale am Jugendcontainer entfernt werden müssen. Bis jetzt haben Jugendliche die Exkremente entsorgt, denn die würden den Bereich eigentlich gerne für andere Dinge nutzen. Die Begeisterung über das unerbetene Geschäft in der Feuerschale dürfte sich bei ihnen ebenfalls in Grenzen halten.

Der Grund für die regelmäßige Verschmutzung ist unklar

Die Gemeinde rätselt, ob es bei der Aktion um Streitigkeiten unter Jugendlichen gehen könnte. Zeugen hätten sich bislang nicht gemeldet, wie es aus dem Rathaus heißt. „Sollte jemand etwas gesehen haben, oder jemand etwas verdächtig vorgekommen sein, bitte ich um Information dazu“, schreibt der Bürgermeister auf Instagram. (kabe)