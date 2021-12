Adelsried

vor 18 Min.

Wilde Partynacht mit viel Alkohol in Adelsried hat ein Nachspiel

Vor dem Jugendzentrum in Adelsried ist eine Party völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei musste nach einem 16-Jährigen suchen, der orientierungslos durch den Wald geirrt sein soll.

Plus Wegen einer aus dem Ruder gelaufenen Feier in Adelsried rückte die Polizei mit großem Aufgebot an. Nun wird auch wegen möglichen Corona-Verstößen ermittelt. Wie die Gemeinde reagiert.

Von Philipp Kinne

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am Wochenende zu einer eskalierten Party in Adelsried an. Für einen 15-Jährigen endete die Nacht im Krankenhaus, für einen 21-Jährigen im Polizeiarrest. Nun kommen neue Details zu der offenbar aus dem Ruder gelaufenen Feier ans Licht. Die Polizei ermittelt auch wegen möglicher Corona-Verstöße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen